Тийнейджър бяга от полицейска проверка, удря се в паркирани коли

18-годишен младеж от пазарджишкото село Мокрище е бил задържан заради опит да осуети полицейска проверка. При бягството си той е ударил "патрулка", както и две паркирани коли, а у него ограните на реда са намерили дрога. Това съобщи говорителят на местната Областна дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

Случката се е разиграла снощи на паркинг в близост до жп гарата в гр. Пазарджик, където екип на сектор „Криминална полиция" при местното полицейско управление със служебен автомобил предприел проверка на паркирано „БМВ".

Негов водач бил 18-годишен жител на пазарджишкото село Мокрище. Още в началото на проверката младият мъж тръгнал внезапно и блъснал от едната страна паркираната до него служебна кола на криминалистите. Полицаите потеглили след него, но той отказал да спре и по пътя си дори ударил леко други паркирани два леки автомобила.

В крайна сметка бил спрян и задържан. У беглеца е намерено полиетиленово топче със синтетичен канабиноид. По случаите е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.