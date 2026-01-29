Община Варна ще сезира прокуратурата заради риска от криза с боклука

Община Варна ще сезира прокуратурата в града заради отказа на Общинския съвет да разгледа и приеме на своето заседание план-сметката на чистотата за тази година. Това каза днес зам.-кметът Павел Попов след гласуването на съветниците.

Предложението да бъде разгледана план-сметката бе внесено от групата на „Продължаваме промяната-Демократична България". Съветникът Стелиян Севастиянов посочи, че в дневния ред на заседанието трябва да има такава точка, тъй като срокът за приемането на приходите и разходите за чистота е до края на този месец. По думите му изискването е въведено с промени в законодателството, посочва БТА.

Позицията му бе подкрепена от зам.-кмета Илия Коев, който уточни, че ако план-сметката не бъде приета, администрацията няма да може да плаща на фирмите, ангажирани с почистването на града и извозването на боклука. Освен това няма да могат да бъдат изплащани заплати в сектора. Има сериозен риск Варна да затъне в криза с боклука, посочи Коев.

Експертът от общинската екодирекция Милена Недялкова разясни, че план-сметката е на база на миналогодишния размер на такса смет. Неприемането ѝ обаче поставя администрацията в позиция да няма основания за извършване на плащания, тъй като тези разходи са целеви.

Председателят на постоянната комисия по благоустройство Мартин Златев изтъкна пред колегите си, че план-сметката не е внесена за разглеждане, окомплектована, както е нужно. Той подчерта, че администрацията първо трябва да си свърши работата и не е проблем документът да бъде разгледат през февруари, или март, както е е случвало през минали години. Пред съветниците бе пояснено още, че има указание на финансовото министерство, че срокът 31 януари е за общините, които променят начина на изчисляване на такса смет. Ако план-сметката не бъде гласувана до края на януари, правилата за изчисляването ѝ остават същите, както през 2025 г.

Това е пълна безотговорност към града, коментира Павел Попов, след като съветниците отхвърлиха предложението да включат в дневния ред план-сметката. Според него те не са чули аргументите на администрацията, тъй като „гласуват според партийни пристрастия". Ще сезираме прокуратурата, защото е подложено на риск здравето на варненци, посочи Попов. Според него сигналът ще бъде подаден още на 2 февруари. Попов изтъкна, че най-вероятно кризата с боклука няма да започне още през първите дни на следващия месец, но ефектите от днешното решение на съветниците ще се усетят много бързо. „Единственото решение оттук-нататък е тези хора най-после да спрат да се държат като партийни деятели и да започнат да вникват в съществото на проблемите, с които трябва да се справят, да осъзнаят какво са направили и в най-кратък срок да бъде свикана извънредна сесия на Общинския съвет, за да бъде приета план-сметката", посочи Попов. Той изтъкна още, че съветниците имат възможността да се запознаят и да разискват планираните приходи и разходите за чистота, да нанасят корекции в предложението на администрацията, така че това не може да бъде аргумент да не спазват изискванията на законодателството.