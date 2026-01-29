42-годишен шуменец изгоря с оферта за евтини пелети във фейсбук

42-годишен мъж подал сигнал в полицейското управление в Шумен, че е измамен с оферта в една от социалните мрежи за закупуване на евтини пелети, съобщиха днес от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Минала седмица той е попаднал на обява за продажба на пелети на изгодна цена в група във Фейсбук, след което позвънил на посочения номер и се свързал с мъж, който му казал, че е производител на пелети. След кратка комуникация била уточнена цена от 350 лева за тон. Последвала още една „промоция" - безплатна доставка до адрес. Мъжът поръчал три тона пелети, като посочил адрес за доставка. „Производителят" му казал, че работят със записване, и че ще му доставят пелетите, след като бъде заплатена половината от стойността им. Съгласно уговорката, мъжът трябвало да преведе 525 лева, като след това било нужно да снима разписката с превода. Той превел парите на посочена банкова сметка, а след това пратил разписката за превода. Малко по-късно се опитал да се свърже по телефона с „производителя", за да уточнят датата на доставка, но се включвала само гласова поща. Той потърсил отново обявата в социалната мрежа, не успял да я открие, след което подал сигнал в полицейското управление в Шумен.

По случая е образувана проверка.

От полицията в Шумен напомнят на гражданите, че в публикувани обяви в интернет се предлагат отоплителни суровини на силно занижени цени. Комуникацията за „изгодна сделката", обикновено протича през социалните мрежи. В този тип измами „търговците" изискват да бъде извършено авансово плащане, като сумата варира в широк диапазон в зависимост от поръчаните количества. След изпращане на пари, доставка на пелети няма, а връзката с мнимия продавач се губи. Ако поискате да си вземете стоката директно от склад, измамниците не се съгласяват и твърдят, че предлагат безплатен транспорт до цялата страна. Други пък обявяват цена за доставка, която обаче трябва да се плати предварително, за да се приеме и обработи поръчката, предупреждават от полицията.

От Областната дирекция на МВР в Шумен отправят апел към гражданите да не се доверяват на обяви, публикувани в интернет, в които се предлагат изгодни сделки за отоплителни суровини на силно занижени цени. Ако има изискване за капаро, или превод на определена сума за доставка, която следва да се плати по банков път или чрез системи за бързо разплащане - със сигурност става дума за опит за измама. Плащайте само и единствено при получена стока, съветват още от полицията в Шумен.

Опити за измами по телефона бяха регистрирани на територията на община Каспичан в началото на 2026 г., припомня БТА.