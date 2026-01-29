Ваня Григорова: Съкращават 50 души от отделите за общински приходи, сред тях и бременна

50 души от отделите за събиране на общински приходи към районните администрации ще бъдат съкратени, сред тях и бременна жена. Това съобщи независимият общински съветник Ваня Григорова.

Причината за уволненията е новата структура на общината, която влиза в сила от 1 февруари.

Григорова обясни, че се съкращават хора, на които им остават броени месеци до пенсиониране, както и бременни, което е забранено по закон. С Григорова беше Елизабет Асенова - бременна служителка в отдела по общински приходи в район "Слатина", която ще бъде съкратена.

"За последната 1 г. общински приходи са събрали почти 100 млн. лв. повече. Тези хора обработват 1 млн. преписки годишно. Вместо тях се прави нова медийна дирекция с 11 пиара", заяви Григорова и предупреди, че всички уволнени служители ще съдят общината.

"В конкретния случай става дума за прекратяване на трудово правоотношение в рамките на цялостна административна реорганизация, при която се закриват и трансформират длъжности. Бременността не е била и не може да бъде основание за каквото и да е решение", заявиха от общината.

Оттам посочват, че правоотношението е прекратено при спазване на Кодекса на труда. Всички действия са предприети след правен анализ и при спазване на законовите изисквания.

Общият брой на съкратените служители е под 5% от щата на администрацията, "основно в звена, в които процесите вече са дигитализирани, обемът на работа обективно е намалял, има дублиране на функции".

Около 260 служители се преместват или преназначават. "Реформата не е насочена срещу хора, а срещу неефективни структури и остарели модели на работа. Всяко решение се взема с внимание към личните ситуации, но и с отговорност към целия град", посочват от общината.