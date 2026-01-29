ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

44-годишен дилър от Пловдив остава зад решетките, ...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Пореден почти бой в парламента

Павлета Давидова

12912
Реално до удари не се стигна - само до размяна на реплики и намеса на квестори. Стопкадър:

За пореден път се наложи квесторите в 51-ото НС да укротяват депутати, които почти стигнаха до бой. Размяна на удари обаче нямаше, а само размяна на реплики в залата. И почивка - за успокояване на страстите 4 часа след като реално бе отворено изборното законодателство.

Този път сблъсъкът е между представители от АПС и "Възраждане"  и стана точно докато от трибуната Цончо Ганев емоционално обвиняваше ДПС и АПС за вота в чужбина, а бившият лидер на "Да, България" Христо Иванов - за обещания към българските турци, включително и за въвеждането на турския в училище.

Наложи се председателката на НС Рая Назарян да даде 20 минути почивка за успокояване на страстите.

Докато зам.-председателят на "Възраждане" говореше от трибуната, камерите в залата показаха как съпартиецът му Даниел Петров  подвиква нещо на намиращият се наблизо Ахмед Вранчев от АПС. Съпартийци на Вранчев бързо го придърпаха, а квесторите се намесиха рано, разделяйки двете групи. В същото време Георги Георгиев от "Възраждане" продължи да подвиква, но Назарян даде почивка. 

Минути по-късно Ганев продължи с изявлението си, обвинявайки опозицията на предложението за ограничаването на секциите, че защитава само Ахмед Доган и Делян Пеевски. Според него само на последните избори "от Турция дойдоха 7 депутати, които се вляха тук". Защитавате Турция и турските гласове, приключи той. 

