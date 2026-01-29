След гонка в Добрич задържаха петима, откраднали кабел от шахта на мобилен оператор

Петима познайници на МВР са разбили 2 шахти на мобилен оператор в Добрич, откраднали кабел и опитали да избягат от полицията, при което катастрофирали с автомобила си. След това пак се опитали да избягат в крайпътна нива и са били задържани.

На 27 януари в 03.40 часа в Добрич е постъпил сигнал за нарушение на СОТ на 2 шахти, собственост на мобилен оператор по бул. „25-ти септември".

Автопатрул на Първо районно управление на МВР в града установява лек автомобил"Фолксваген Туран". Водачът осуетява проверката, прави опит да удари служебния автомобил и с висока скорост се насочва към изхода на града в посока град Варна.

Последван е от полицейски автомобили и в близост до разклона на село Стефаново, водачът на бягащата кола губи контрол и навлиза в крайпътната лента. От автомобила излизат водачът и няколко лица и побягват в крайпътната нива. Проведени са мащабни заградителни мероприятия. Установени и задържани са 4 лица от град Варна - мъже на 33 г., 23 г 36 г и 16-годишен, както и 37-годишен мъж от град Камено, всички известни на МВР.

Извършен е оглед на автомобила и са установени около 20 метра кабел, режещи инструменти и лост тип „Кози крак". Образувано е досъдебно производство. Материалите са докладвани в Районната прокуратура в Добрич.