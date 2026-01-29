Внимание! Никой не може да ви иска лични данни и банкови сметки заради еврото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съюзът на слепите създаде матрица за различаване на новите пари

Oфициалната валута в България вече е еврото. Промяна, която засяга всеки един аспект от живота ни. Заради това "Клуб 100" и Икономическият и социален съвет на Република България дават полезни съвети, които да ви помогнат да се подготвите за промяната.

Въвеждането на еврото поставя редица проблеми пред хората от уязвими групи – от достъпа до информация до реалното боравене с новите банкноти и монети. Институциите уверяват, че работят активно, за да гарантират, че никой няма да бъде оставен в неведение или изложен на риск.

Министерството на финансите и БНБ подготвиха различни информационни материали, насочени към хора със специални нужди, както и към етнически малцинства. Кампаниите са адаптирани за зрително и слухово затруднени граждани, а при необходимост се използва и жестов език.

Информацията е разпространявана в различни формати – включително на брайл, в достъпни електронни версии, а също и чрез специални събития и обучения, насочени към уязвими групи. Идеята е всички граждани да получат навременна и разбираема информация за прехода към новата валута.

Най-често задаваните въпроси

Един от най-сериозните въпроси, задавани от гражданите, е как ще се справят хора с ограничена подвижност или живеещи в труднодостъпни райони при нужда от посещение в банката. Хората трябва да са наясно, че за момента най-сигурният вариант остава личното посещение – както и при сегашните посещения в институции и здравни заведения. При необходимост ще бъдат подпомогнати да стигнат до банката или пощата.

Плащането в институциите и социалните центрове през януари ще може да става и в лева и в евро. От февруари плащанията се извършват само в евро.

Как ще се осъществи защитата от измами спрямо уязвимите групи?

Тук своята роля има и Министерството на труда и социалната политика, което също поставя уязвимите групи в центъра на своята информационна кампания. Работи се с хора, които са сред най-податливите на измами – възрастни, хора с увреждания, социално уязвими. Разяснява се, че никой няма право да иска лични данни или банкови сметки във връзка с въвеждането на еврото. Не се изискват нови заявления или откриване на нови банкови сметки, за да продължат изплащането на социални и осигурителни плащания.

Адаптирани ли са банкнотите и евромонетите за хора с увредено зрение?

Хората със специални нужди трябва да свикнат с новите еврови банкноти и монети. Кампанията по запознаването с новите копюри тече отдавна, а Европейската централна банка е направила всичко възможно банкнотите и монетите да са лесно разпознаваеми и от незрящи.

Една любопитна добра практика в тази насока идва и от Съюза на слепите в България. Разработена е специална матрица с размера на кредитна карта, чрез която незрящи хора могат лесно да определят номиналната стойност на банкноти и монети.

Хората от уязвими групи трябва да знаят и общовалидните правила, свързани с въвеждане на еврото:

1. Еврото влезе като официална валута от 1 януари 2026 г.

2. До края на януари навсякъде важат двете валути.

3. Курсът, при който се обменя е 1.95583 лева за 1 евро.

4. БНБ, търговските банки и "Български пощи" ЕАД обменят напълно безплатно левовете до 30 юни 2026 г. В пощите се сменят левове само в населени места, където няма банкови офиси. Впоследствие смяната остава безплатна и неограничена във времето само в БНБ.

5. Автоматично и безплатно са превалутирани всички банкови сметки, кредити и депозити.

6. Рестото в магазините се връща в евро.

За какво да внимаваме

Не се доверявайте - дебнат измамници: Кампанията не включва посещения по домовете. Всякакви подобни действия, представени от името на официални институции, трябва да бъдат приемани като опит за измама.

Сигурност на данните: Не трябва да се предоставят лични данни и да се подписват нови договори на лица, които се представят за посредници.

Официална информация: Гражданите могат да получат информация от териториалните поделения на НОИ, от Контактния център на НОИ или от други официални източници.