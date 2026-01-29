Омбудсманът Велислава Делчева очаквано отказа за служебен премиер

Омбудсманът Велислава Делчева очаквано отказа да състави служебно правителство. Това потвърди тя, след срещата си с президента Илияна Йотова, която продължи около 50 минути.

"Говорих с президента Йотова и отново потвърдих това, което заявявам на българските граждани още от момента, в който беше издигната моята кандидатура за омбудсман. Моето вътрешно убеждение, е че омбудсманът, като независим орган, който трябва да защитава правата на гражданите, когато държавата действа или не в техен ущърб, няма място в изпълнителната власт", заяви Делчева.

Това се потвърдило и от по-големия брой на жалби на гражданите до институцията, откакто заела поста.

"За българските граждани е важно да има действащ човек на тази позиция. След година и половина не мисля, че е редно да изоставяме отново гражданите и да останат без защитник на правата им", категорична бе тя.

Делчева обясни още, че има европейски и международни стандарти, които изискват омбудсманът да остане независим от останалите власти. Има и получено становище на Европейската мрежа на националните институции по правата на човека, което потвърждава тази позиция.

"Омбудсманът не може да изпълнява длъжността на служебен премиер и след това да се върне като омбудсман, който защитава правата на гражданите. Нашата институция е в полза на всеки гражданин, омбудсманът решава всекидневните, личните проблеми на гражданите", каза още тя.

Запитана за позицията на заместничката си Мария Филипова, Делчева заяви, че това е личен избор и не би си позволила да й влияе. Двете не обсъждали този въпрос.

Президентът Илияна Йотова посрещна и омбудсманът Велислава Делчева на входа на президентството, след като наложи този подход при срещите си с шефката на парламента Рая Назарян, управителят на БНБ Димитър Радев и неговите заместници Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров. Именно от Гюров вчера Йотова получи първото "да" за служебен премиер, докато останалите четирима от "домовата книга" категорично отказаха.

След Делчева в президентството дойде и заместничката й Мария Филипова, която бе направила заявка, че има готовност да поеме отговорността, ако се наложи. Това стана през лятото, когато Филипова бе избрана за поста сам.-омбудсман.

Утре пък са последните срещи на държавния глава по конституционната процедура. Тогава тя ще приеме първо шефът на Сметната палата Димитър Главчев, който вече 2 пъти прие и беше служебен премиер, а след това и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.