84-годишен е пострадал тежко при катастрофата край село Червена вода (Видео, снимки)

СНИМКА: "Русе Медиа"

Тежка катастрофа стана по обед на пътя Русе-Кубрат на входа на село Червена вода. Ударили са се челно лека кола и лекотоварен автомобил. 

По първоначална информация водачът на лекия автомобил – 84-годишен мъж, е предприел изпреварване на колата пред него, при което се е блъснал челно в насрещно движещото се камионче, съобщава "Русе Медиа".  

При удара мъжът е пострадал тежко, като линейка на Спешна помощ го е откарала в болница с политравма. 

Заради инцидента движението е затруднено и се извършва в една лента. На място има екипи на полицията.

Причините се изясняват. 

