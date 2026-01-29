84-годишен е пострадал тежко при катастрофата край село Червена вода (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежка катастрофа стана по обед на пътя Русе-Кубрат на входа на село Червена вода. Ударили са се челно лека кола и лекотоварен автомобил. СНИМКА: "Русе Медиа"

По първоначална информация водачът на лекия автомобил – 84-годишен мъж, е предприел изпреварване на колата пред него, при което се е блъснал челно в насрещно движещото се камионче, съобщава "Русе Медиа". СНИМКА: "Русе Медиа"

При удара мъжът е пострадал тежко, като линейка на Спешна помощ го е откарала в болница с политравма.

Заради инцидента движението е затруднено и се извършва в една лента. На място има екипи на полицията.

Причините се изясняват.