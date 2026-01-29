Интернетът не е safe mode (Видео)

Скролваш, смееш се, пращаш съобщения, влизаш в чатове. Изглежда безобидно. Но интернетът не е „на пауза“, докато ти си на чил. Това видео, част от проекта ни TRENDY дигиталНО 2.0, е кратък reality check за нещата, които изглеждат като майтап, флирт или „айде де“, а всъщност могат да обърнат деня ти... или живота ти. Насочено е към младите, които живеят онлайн, и не за да ги плаши, а за да им даде едно просто оръжие: да разпознават червените флагове навреме.

Гледай докрай. Някои неща си струва да се знает, преди да стане „too late“.