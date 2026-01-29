ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички обичат Мики Рурк, който мрази света

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Интернетът не е safe mode (Видео)

Специален проект

2788
Снимка: Pixabay
Интернетът не е safe mode (Видео)
Снимка: Pixabay

Скролваш, смееш се, пращаш съобщения, влизаш в чатове. Изглежда безобидно. Но интернетът не е „на пауза“, докато ти си на чил. Това видео, част от проекта ни TRENDY дигиталНО 2.0, е кратък reality check за нещата, които изглеждат като майтап, флирт или „айде де“, а всъщност могат да обърнат деня ти... или живота ти. Насочено е към младите, които живеят онлайн, и не за да ги плаши, а за да им даде едно просто оръжие: да разпознават червените флагове навреме.

Гледай докрай. Някои неща си струва да се знает, преди да стане „too late“.

Автор на статията

24 часа

Споделете статията

Четете още

Deepfake може да съсипе живот, но има как да се познае и спре

Deepfake може да съсипе живот, но има как да се познае и спре

26.01.2026, 15:01
Симеон Кърцелянски: Всичко, качено в интернет, е изключително трудно да бъде заличено завинаги

Симеон Кърцелянски: Всичко, качено в интернет, е изключително трудно да бъде заличено завинаги

19.01.2026, 11:05
Димана Додова: Насилието в онлайн игрите влияе най-вече на деца от първи до пети клас (Видео)

Димана Додова: Насилието в онлайн игрите влияе най-вече на деца от първи до пети клас (Видео)

15.01.2026, 09:00
Виж всички
НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание