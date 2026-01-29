Поставят дефибрилатори на 5 ключови места в Русе



Съветниците в Русе решиха на пет ключови места в града да бъдат поставени автоматични външни дефибрилатори. Целта е да се осигури възможност за навременна реакция при сърдечен арест и да се повиши обществената сигурност.

Предложението на група общински съветници от различни политически формации бе прието единодушно на днешното заседание на Общинския съвет, съобщи БТА.

По думите на председателя на комисията по здравеопазване и социална политика към Общинския съвет в града Алисе Муртезова се предвижда апаратите да бъдат поставени на централния площад, на площад "Александър Батенберг", в Парка на младежта, на кея и до зала Арена "Русе". Местата са избрани по критерии за висока посещаемост и добра денонощна достъпност.

Тя обясни, че внезапният сърдечен арест е едно от най-тежките и фатални спешни състояния, които могат да настъпят във всеки момент и на всяко място. В тези критични ситуации всяка минута е решаваща. При липса на дефибрилация в първите три до пет минути вероятността за оцеляване спада със седем-десет процента за всяка изминала минута. Тези устройства са напълно безопасни, лесни за употреба и могат да бъдат използвани от всеки, тъй като дават ясни гласови и визуални инструкции. Те се активират автоматично само при наличие на сърдечен ритъм, изискващ дефибрилация, и представляват безценен шанс за спасяване на човешки живот до пристигането на екип на Спешна помощ.

Муртезова посочи, че в много държави по света има автоматични външни дефибрилатори на обществени места. Тя каза още, че вчера Народното събрание е приело на второ четене промени в Закона за здравето, с които се предоставя възможност за поставяне на такива устройства на публични места, които да бъдат използвани от гражданите при възникнал спешен случай.

"В други европейски държави работата с подобен дефибрилатор е част от обучението в средното образование", каза Муртезова. Тя обясни, че подобна идея има и у нас.

Муртезова отбеляза, че неправителствени организации са проявили интерес да закупят и дарят първите пет устройства. По думите й средната цена на дефибрилатора с предпазния шкаф и с монтажа е около 5000 лева, като поддръжката му е минимална.

Предложението е проектът да бъде осъществен поетапно, като в началото да обхване петте локации. След успешното внедряване и оценка на резултатите инициативата може да се разшири с поставяне на допълнителни устройства в училища, спортни зали и големи търговски обекти. За прозрачност и ефективност може да се създаде електронна карта на разположението на дефибрилаторите в сайта на Община Русе, както и годишен отчет за поддръжката и използването им.