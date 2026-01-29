По-високите цени за паркиране в София влизат в сила

ВАС обезсили спирането на предварителното изпълнение, постановено от административния съд, защото решението на СОС е обжалвано преди да влезе в сила

Ако някой иска, може да ги обжалва сега

По-високите цени за паркиране в София, приети от Столичния общински съвет през ноември, влизат в сила. Това става след като ВАС обезсили спиране на предварителното изпълнение. Причината е, че са били обжалвани преди да влязат в сила. Така че, ако някой иска, може да ги обжалва пак. Но от утре вероятно новите цени вече ще са в сила.

На 13 ноември Столичният общински съвет реши, че синя и зелена зона в София поскъпват двойно. От 5 януари 2026 цените им трябваше да станат съответно 2 и 1 евро. Освен това бе предвидено работното време за синя зона да бъде от 9 сутринта до 21 часа вечерта, включително в неделя и празничните дни. Присъединяването в зелената зона на квартали като част от „Студентски град", „Банишора", „Редута", „Гео Милев", „Изгрев" и „Изток" ще става поетапно.

Това обаче беше обжалвано преди 5 януари, а трябвало да е след това.

За това ВАС приема, че определението на АССГ е валидно, но – недопустимо и поради това следва да бъде обезсилено.

Аргументите са следните.

От една страна до влизането в сила на акта за изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт, той не поражда правно действие, а такова действие пораждат единствено старите все още неизменени/недопълнени разпоредби на основния подзаконов административен акт.

Върховните магистрати приемат, че наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, в частта с която се внасят изменения в текстовете на Наредбата относно цените на платеното паркиране в София, работното време на зоните за паркиране и техният обхват и цени, както и относно размера на глобите за нарушителите не би могла да поради самостоятелно правно действие, поради което упражненото от съда правомощие да спре предварителното изпълнение на Наредбата за изменение и допълнение е лишено от смисъл.

Към момента на произнасянето на първоинстанциония съд нито един от текстовете на Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, на които е придадено самостоятелно значение в рамките на изменения или допълнен подзаконов нормативен акт не е бил влязъл в сила, поради което упражненото от съда правомощие да спре тяхното предварителното изпълнение на тези ПЗР също е лишено от предмет.