Съставиха актове за необосновано вдигане на цени и за разминаване на шрифтове на етикети в Добричко

„При извършени 12 проверки в област Добрич за седмица е издаден е един акт за установено нарушение в търговски обект за разминаване в шрифта и цвета на обявените цени в евро и левове. На фризьорски салон е издадено наказателно постановление, защото цените не са обявени и в евро. Издаден е и един акт за необосновано повишаване на цените в хранителен магазин, очаква се да бъде връчено наказателното постановление. Обработват се и сигнали за това, че обекти не са приемали банкноти от 200 и 500 евро", съобщи представител на Комисията за защита на потребителите – териториален отдел Варна, на заседанието на на Областния център по механизма за координация, наблюдение и контрол във връзка с въвеждането на еврото. Получени са и над 10 сигнала от граждани, основно за повишаване на цените на стоките.

От териториалното поделение на „Български пощи" в Добрич заявиха, че всички дейности протичат нормално и няма проблеми с изплащането на пенсии и социални помощи. От Областната дирекция по безопасност на храните посочиха, че не са постъпвали сигнали и работата протича в нормален режим.Началникът на Митническо бюро – Добрич, е докладвал, че информационните системи функционират без затруднения. От Областната дирекция на МВР в Добрич съобщават, че към момента няма констатирани нарушения, като превантивните действия ще продължат до края на месец януари. Не са постъпвали и сигнали за фалшиви банкноти.Представителите на общините в област Добрич съобщават, че не са установени нарушения или нередности, свързани с процеса по въвеждане на еврото на тяхна територия.Главният секретар на областната администрация в Добрич Румен Русев заяви, че ще изиска спешно информация от НАП, тъй като на заседанието в четвъртък отсъстваха техни представители, за да се оформи протокола. Русев апелира да се обърне повече внимание на повишаването на цените на жизнено необходими стоки - хранителни продукти и лекарства. „Общините да направят срещи за допълнителни разяснения сред възрастните и уязвими хора по населените места по повод фалшивите банкноти, да бъдат запознати с опасностите, да им бъде обяснено и показано, тъй като от 1 февруари в обращение ще бъде само еврото", препоръчва Русев.