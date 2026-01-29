ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

44-годишен дилър от Пловдив остава зад решетките, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22185801 www.24chasa.bg

Мъжът, откраднал медната ламарина от покрива на театъра в Благоевград, не иска да е под домашен арест

Тони Маскръчка

692
Окръжният съд в Благоевград.

Мъжът, откраднал медната ламарина от покрива на театъра в Благоевград, не иска да е под домашен арест и подаде молба да му бъде отменена мярката.

Окръжен съд-Благоевград обаче потвърди мярката за неотклонение „домашен арест". 

21-годишният мъж е обвинен, че в периода от 13.02.2025 г. до 10:50 часа на 14.02.2025 г., в съучастие и като съизвършител, е отнел 128 кг медна ламарина от козирка на сградата на Драматичен театър „Никола Вапцаров" – Благоевград, на стойност около 3 225,60 лв. (1 649,22 евро).

Съдът отчете данни за недобросъвестност в процесуалното поведение на обвиняемия, което обуславя реална опасност от укриване. По отношение на представените доказателства за влошено здравословно състояние на лицето, съдът прие, че такова е налице, но то не представлява пречка за изпълнението на наложената мярка, която позволява адекватен контрол върху здравословното му състояние.

Предвид липсата на нови обстоятелства, налагащи изменение, магистратите приеха, че „домашен арест" е правилна мярка и потвърдиха обжалваното определение на Районен съд – Благоевград.

Окръжният съд в Благоевград.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание