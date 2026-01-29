Мъжът, откраднал медната ламарина от покрива на театъра в Благоевград, не иска да е под домашен арест и подаде молба да му бъде отменена мярката.

Окръжен съд-Благоевград обаче потвърди мярката за неотклонение „домашен арест".

21-годишният мъж е обвинен, че в периода от 13.02.2025 г. до 10:50 часа на 14.02.2025 г., в съучастие и като съизвършител, е отнел 128 кг медна ламарина от козирка на сградата на Драматичен театър „Никола Вапцаров" – Благоевград, на стойност около 3 225,60 лв. (1 649,22 евро).

Съдът отчете данни за недобросъвестност в процесуалното поведение на обвиняемия, което обуславя реална опасност от укриване. По отношение на представените доказателства за влошено здравословно състояние на лицето, съдът прие, че такова е налице, но то не представлява пречка за изпълнението на наложената мярка, която позволява адекватен контрол върху здравословното му състояние.

Предвид липсата на нови обстоятелства, налагащи изменение, магистратите приеха, че „домашен арест" е правилна мярка и потвърдиха обжалваното определение на Районен съд – Благоевград.