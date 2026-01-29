СОС одобри общината да се яви на търг за къщата на Гешов

Столичният общински съвет даде съгласие общината да се яви на търг за публична продан и да се опита да придобие къщата на Гешов, която се намира на бул. "Патриарх Евтимий" 7.

По-рано тази седмица стана ясно, че тя е обявена за публична продан от частен съдия изпълнител, а районният кмет на "Средец" Трайчо Трайков, шефът на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров, както и общинската съветничка Марта Георгиева внесоха доклад с предложение общината да подаде оферта.

Имотът, който е паметник на културата, се руши от години. Сградата е на 2 етажа с 248 кв. м площ, тавански етаж от 84 кв. м и дворно място. Според доклада публичната продан ще се проведе в периода от 19 януари до 19 февруари, а отварянето на наддавателните предложения ще е на 20 февруари. Къщата, която е собственост на "Артемида - БСИ" е ипотекирана в полза на "Инвестбанк". Началната цена на имота е 3,69 млн. евро.

Къщата е строена в периода 1905 - 1907 г. по проект на арх. Никола Лазаров и е в "силно амортизирано и лошо техническо състояние, с напълно унищожен покрив, компрометирани плочи, липсващи стълбища, разрушен интериор и неподдържан двор".

Според доклада обаче "сградата представлява значим елемент от исторически формираната градска среда на централната част на София и е неразделна част от културно-историческия облик на район "Средец". Подчертава се и че при евентуално придобиване на имота от частен субект сградата да бъде третирана само като инвестиционен актив и да се стигне до реализация на ново строителство на нейно място. В доклада се посочва, че ако общината придобие имота, може да възстанови имота и да направи детско заведение, каквото е предназначението на парцела.

"Това е емблематично място - от едната страна е къщата на Гешов, от другата - сградата на Нотариата, която също е в лошо състояние. Общината правои дългогодишни опити да дисциплинира частния собственик, но няма лостове, с които да влияе. Беше издаден служебен устройствен план, който падна в съда, глобите, които бяха налагани - също паднаха в съда. Изборът е бинарен - или да се опитаме да придобием имота или на това място да бъде изграден 7-етажен хотел. Затова се радвам, че повечето общински съветници дават шанс общината да придобие да го придобие", коментира кметът на "Средец" Трайчо Трайков.

В зала обаче докладът бе променен и бе гласувано създаване на работна група, която ще реши дали и каква оферта да подаде. Трайков заяви, че ще свика работната група следващата седмица.