Манол Пейков заля с вода квестор, наказаха го да напусне заседанието

Рая Назарян наказа представителя на ПП като го изгони от залата, даде му шанс да гласува законопроекта на партията си

След като "уреди" 10 минутна почивка на пленарното заседание заради емоционалния си изблик на трибуната, Манол Пейков от ПП продължи с провокациите. Слизайки той опита да залее с вода депутата от "Възраждане" Ангел Славчев. Жертва на атаката обаче стана един от квесторите.

Малко по-рано шефката на парламента Рая Назарян прекрати изказването на Пейков, след като му даде "почти двойно време" за изказване. В началото на почивката камерите в залата дадоха депутата от ПП, който разговаряше оживено с няколко народни представители от "Възраждане". На тръгване обаче той демонстративно отвори бутилката с вода, от която отпиваше докато бе на трибуната и опита да полее Славчев.

По-рано днес хора "Възраждане" и АПС влязоха в словесен сблъсък и отново се наложи да бъде обявена почивка от Назарян, а квестори - да разтървават депутати. След почивката шефката на СН определи случилото се като нещо недопустимо и заради явното оскърбяване поиска отстраняването на Пейков. За да не бъда упрекната, че ще го лиша от глас, ще го отстраня след като се гласува техният законопроект, обяви тя. И се закани да действа по този начин за всеки, който прекрачи границите.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов я подкрепи. Според него няма проблем да има сблъсък между депутати - било част от парламентарните двубои, но квесторите нямат вина. Това е престъпление, показва неуважение, настоя той. И поиска провинилият се да не гласува.

Пейков пък се оплака, че чул невероятни клевети "там долу". "Ръката ми трепна, това не бе насочено към квестора, ще поема химическо чистене, това е недопустимо, настина", каза той. И се извини на квестора.