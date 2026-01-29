ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

44-годишен дилър от Пловдив остава зад решетките, ...

Общински съветник от ПП-ДБ във Варна напусна групата и се присъедини към друга

Надежда Алексиева

Мартин Димитров (вдясно) посрещна Благомир Коцев при излизането му от ареста във варненския затвор. Снимка: Надежда Алексиева

Мартин Димитров, общински съветник от „Продължаваме промяната-Демократична България" във Варна напусна групата си, за да се присъедини към тази на местната коалиция „Български гласъ".

Това стана ясно по време на днешното заседание на общинския съвет в морския град.

Димитров е подал заявление на 28 януари, рокадата влиза в сила от днес.

Раздялата ми с партията, поне от моя страна, е с уважение и благодарност, заяви Димитров, като уточни, че в личен разговор е благодарил на колегите си Николай Стефанов и Йордан Кателиев, както и на още неколцина, с които иска да запази добрите си отношения.

Така групата на ПП–ДБ остава със седем съветници в местния парламент, а групата на „Български глас" (Съюз на свободните демократи, Земеделски народен съюз, Обединен блок на труда български лейбъристи, Социалдемократическа партия) се увеличава на шестима.

Мартин Димитров не коментира защо е избрал да се премести в тази конкретна коалиция.

Мартин Димитров (вдясно) посрещна Благомир Коцев при излизането му от ареста във варненския затвор.

