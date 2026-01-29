ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

17 души са починали от грип в Румъния миналата сед...

44-годишен дилър от Пловдив остава зад решетките, държал стоката в такси и в дома си

24 часа Пловдив онлайн

Таксита Снимка: Архив

Законът предвижда от 2 до 8 г. затвор и глоба между 5 и 20 хиляди лева за това престъпление

Пловдивският окръжен съд взе най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 44-годишния дилър, хванат с различни видове наркотици. Според обвинението той държал дрогата в таксиметров автомобил и в дома си, съобщиха от съда. 

Мъжът беше арестуван на 26 януари. Привлечен е към наказателна отговорност за държане на 123,827 грама марихуана, 122,637 грама пико, 51,554 грама амфетамин и 4,897 грама кокаин. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 5 000 до 20 000 лева.

Окръжният съд прие, че по делото са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение за вината на 44-годишния мъж. Магистратите счетоха, че няма опасност от укриване, но е налице риск от извършване на престъпление, ако той остане на свобода.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд на 5 февруари.

