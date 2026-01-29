Пипнаха мъж с присъда пак да шофира пиян в Ямбол

48-годишен мъж е засечен да шофира с над 1,2 промила алкохол в кръвта в Ямбол. Установено е, че той е осъден с влязла в сила присъда за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

Мъжът е управлявал лек автомобил вчера сутринта около 8:00 ч. и е бил спрян за проверка на ул. „Николай Петрини". Работата по случая продължава в рамките на образуваното бързо производство.

Преди дни, отново в Ямбол, 27-годишна жена шофьор с над 1,2 промила алкохол блъсна двама мъже, стоящи в близост до паркиран таксиметров автомобил на ул. „Александър Стамболийски". Вследствие на инцидента единият мъж е с фрактура на китката, а вторият е с натъртвания, припомня БТА.