Мария Филипова даде второто "да" за служебен премиер на Илияна Йотова

Зам.-омбудсманът Мария Филипова даде второто "да" за служебен премиер на президента Илияна Йотова. Това потвърди тя след едночасова среща с държавния глава. Първото "да" дойде от подуправителя на БНБ Андрей Гюров.

"Напомням първото изявление на президента преди дни, че предстои процедура по разговори с всички кандидати от "домовата книга". Решението е на президента, а аз й отговори, че ще приема да бъда служебен премиер, ако тя прецени", заяви Филипова.

Тя обясни, че вече 15 години е държавен служител и е работила в институции за "благополучието на хората".

Омбудсманът Велислава Делчева заяви по-рано днес, че е противовес с ролята на омбудсмана като обществен защитник да поема поста в държавната власт. Според заместничката й, тя самата има технически функции и само подпомага дейността на омбудсмана. Работата й нямала общо с представителство.

"Изчакайте решението на президента", допълни Филипова.

Мария Филипова СНИМКА: Георги Палейков

Президентът Илияна Йотова посрещна и зам.-омбудсмана Мария Филипова на входа на президентството, след като наложи този подход при срещите си с шефката на парламента Рая Назарян, управителят на БНБ Димитър Радев и неговите заместници Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров, а по-рано днес и омбудсмана Велислава Делчева. От Гюров вчера Йотова получи първото "да" за служебен премиер. Всички останали обаче бяха категорични, че няма да приемат поста.

Утре пък са последните срещи на държавния глава по конституционната процедура. Тогава тя ще приеме първо шефът на Сметната палата Димитър Главчев, който вече 2 пъти прие и беше служебен премиер, след това и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.