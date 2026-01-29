Пенчо Милков: Устойчивото управление се гради с доверие, последователност и почтеност

Кметът отчете втората година от мандата 2023–2027 г.

Кметът Пенчо Милков представи на днешната сесия на Общинския съвет отчета си за втората година от мандата 2023–2027 г. Документът насочва фокуса върху ежедневните теми, които най-пряко влияят на качеството на живот: улична и квартална инфраструктура, сигурност, чистота и въздух, градски транспорт, образование и социална подкрепа, културни и спортни дейности, както и финансовата устойчивост на Общината. Паралелно с това отчетът показва как тези ежедневни решения подготвят Русе за дългосрочно развитие – като модерен, зелен и икономически привлекателен град. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Милков открои реализираната мащабна инвестиционна програма с акценти върху рехабилитацията на уличната мрежа и подобряването на достъпността. Той коментира, че тези вложения стимулират създаването на работни места и бизнес възможности в района. Завършени са ремонтите на ключови улици и булеварди – „Войводова", „Мостова", „Муткурова" и бул. „Цар Фердинанд". Особено важно е изграждането на довеждаща инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ" – инвестиция за над 33 млн. лв., включваща реконструкцията на ул. „Охрид", ул. „Тракия" и нов пътен възел по бул. „Тутракан".

Програмата за обновяване на междублоковите пространства продължава във всички квартали, като в бюджета са гарантирани 5 млн. лв. целево финансиране. Изпълнява се проект по НПВУ за енергийно ефективно улично осветление в 10 малки населени места с изграждане на 14 фотоволтаични централи – още една стъпка към по-ниски разходи и по-екологична среда.

В изложението си кметът отбеляза, че грижата за сигурността на гражданите е подкрепена с реално увеличен капацитет за превенция и контрол. Системата за видеонаблюдение в Русе вече включва над 1600 активни камери. Общинска полиция и специализираното звено работят в координация с ОД на МВР е през периода са наложени 6858 глоби с фиш от Общинска полиция и 6436 от СЗ „ИООРС", както и 186 акта за нарушения с електрически тротинетки.

По темата за чистотата и въздуха, традиционно една от най-чувствителните за русенци, кметът обобщи няколко мерки за подобряване на екологичната обстановка в града. Сред тях е внедрената нова (ДОАС) преместваема станция за органични замърсители, дооборудвана за измерване на формалдехид. Заедно с нея се поддържат и три автоматични измервателни станции. По „LIFE" програмите за подмяна на отоплителни уреди вече са монтирани 925 екологични системи, а по новия проект на стойност 36,5 млн. лв. се приемат документи от още 3346 домакинства. Разделното събиране на отпадъци вече обхваща детски градини, училища, социални заведения и търговски обекти. За първи път в края на 2025 г. в града бяха монтирани 3 подземни контейнера, като предстои да бъдат поставени още 7.

Градският транспорт е пример как едно управленско решение може бързо да подобри живота на хиляди хора, коментира Милков пред общинските съветници. „Общински транспорт Русе" вече обслужва 24 линии, с над два пъти по-голям дневен пробег и има удължено работно време до полунощ. Инвестициите в сектора надхвърлят 11 млн. лв., като предстои реализацията на проект за над 20 млн. лв., включващ електробуси, зарядни станции, нови велоалеи и обновяване на ключови булеварди.

В образованието Община Русе отчита мащабен ресурс, насочен към условията в детските градини и училищата За тази дейност са насочени над 21 млн. лв., а капиталовите разходи в образователната инфраструктура надхвърлят 5 млн. лв. за ремонти, енергийна ефективност и модерни учебни пространства. За здравни и социално-здравни дейности са определени над 1,5 млн. лева, като значителна част от средствата са инвестирани в целеви общински програми с пряко въздействие върху общественото здраве, детското зрение и дентално здраве. Влезе в сила нов правилник за насърчаване на раждаемостта, като до момента от тези мерки са се възползвали 135 семейства, за които са изплатени над 33 000 лв.

Социалната политика е представена с конкретен обхват и реални услуги към най-уязвимите. По Механизма за лична помощ броят на потребителите достига 1442 лица, обслужвани от 1460 лични асистенти. Проектът „Грижа в дома" е финализиран с над 700 потребители, а интегрираната услуга, стартирала през януари 2025 г., осигурява подкрепа за 247 души в домашна среда. Предприети са решителни стъпки с инвестиция от 6,4 млн. лв. за цялостна реформа и енергийна ефективност на Дом за стари хора „Възраждане".

През 2025 г. за културни дейности са осигурени над 1,3 млн. лв. Реализирани са 38 проекта, като увеличеният бюджет позволи по-широк достъп на културни оператори до финансиране. Кметът съобщи, че финансирането за спортните клубове през 2025 г. достигна близо 1,2 млн. лв., с увеличение от 71% спрямо предходната година. В подкрепа на децата и спорта стартира изграждането на Многофункционален плувен комплекс и бяха осигурени над 1,3 млн. лв. за нови физкултурни салони и асансьори в училищата „Никола Обретенов", „Васил Априлов" и „Възраждане".

Община Русе постигна напредък в подобряването на бизнес климата, като градът зае първо място по ефективност на разходите в престижната класация на „Financial Times" – fDi Intelligence за 2025 г. - признание за добър бизнес климат и отговорно управление. Общината инвестира и във възстановяването на архитектурното наследство, като започна проекта „Градска среда, култура и икономическо развитие" на стойност над 24 млн. лв. за реставрация на Доходното здание, Регионалната библиотека и Обредния дом. Изгражда се Международен младежки център в бившия Дом на учителя с бюджет от 4,28 млн. лв., а за обновяването на фасадата на сградата на отдел „Култура" и Възрожденското читалище „Зора" бяха осигурени съответно 510 000 лв. и целево държавно финансиране. Сключени са 14 споразумения с МРРБ, сред които за изграждане на нова детска ясла в кв. „Родина 3", медицински център към Белодробната болница и рехабилитация на пътя Русе–Николово. Общината актуализира своя План за интегрирано развитие, чиито средства са увеличени със 17% до близо 975 млн. лв. за периода до 2027 г.

Финансовата рамка на Община Русе показва устойчивост и предвидимост, които дават възможност за изпълнение без натрупване на тежести за бъдещ период. През 2025 г. е приет рекорден бюджет от 296,5 млн. лв., актуализиран към 30 юни 2025 г. на 316,3 млн. лв. Община Русе приключва за шеста поредна година без просрочени задължения.

В края на отчета си кметът обобщи, че управлението през втората година първо адресира ежедневното и чувствителното за хората, след това надгражда с решения, които остават като капацитет в системата на общината. „Въпреки предизвикателствата, успяхме да запазим стабилността, да реализираме важни проекти и да положим основите на нови възможности за развитие. Вярвам, че устойчивото управление се гради с доверие, последователност и почтеност – с усещането, че всеки жител е част от едно по-голямо цяло, наречено „нашият град", заяви кметът Пенчо Милков.