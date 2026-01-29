ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оцелелите фенове на ПАОК пристигнаха в Солун със с...

Задържаха две жени, откраднали близо 18 хил. лева от мъж

Снимка: СНИМКА: 24 часа

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност две жени на 43 и 24 години за кражба на пари от мъж в търговски център.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 27.01.2026 г. около 16,20 часа в търговски център в гр. София, обвиняемите М.М. и М.Ж. чрез ловкост отнели сумата от 17 900 лева от джоба на 51-годишен мъж.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" .

С постановление на наблюдаващ прокурор М.М. и М.Ж. са задържани за срок до 72 часа.

Полиция

