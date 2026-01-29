Закопчаха клиенти и дилъри на дрога по време на сделка във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



Петима са задържани по време на купуване на дрога във Варна, съобщават от пресцентъра на полицията във Варна.

По време на специализирана полицейска операция по линия, проведена вчера от криминалисти от ОДМВР – Варна са задържани по време на сделка с високорискови опиати трима клиента, както и 34 – годишен варненец, криминално проявен и многократно осъждан, който им е продавал дрогата.

Минути по- късно са поставени белезници и на 35 – годишната жена, с която живее рецидивистът, отново по време на сделка.

Тя също е с богато криминално досие и нееднократно влизала в ареста.

При последвалото претърсване на дома, който обитавали двамата, са открити известни количества от три от най-силните наркотични вещества, две електронни везни, както и крадени пари и вещи.

Разследващите открили още и приспособления за отключване и взлом на секретни патронници - за домове и леки автомобили. По време на инспекцията, криминалистите намерили и подправени полицейски дрехи.

По случая е образувано досъдебно производство, по описа на Първо РУ, данните по което са докладвани на прокуратурата.