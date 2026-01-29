Задържаните крадци на кабели в Добрич са направили удар и в Балчик

Петимата познайници на МВР, които разбиха на 27 януари 2 шахти на мобилен оператор в Добрич, откраднаха около 20 метра кабел, избягаха от полицията в посока Варна, катастрофираха с автомобила си и пак се опитаха да бягат в крайпътна нива и бяха задържани, преди това извършили „удар" и в Балчик, допълват от Областната дирекция на МВР

На 19 януари. в 11.45 ч в Районното управление на МВР в Балчик е получен сигнал на тел. 112 от служител на фирма, отговаряща за поддръжката на кабелната мрежа мобилен оператор, за това че при проверка на комуникационна шахта на БТК в село Оброчище е констатирано, че от 11 различни по вид кабели, собственост на мобилния оператор, са отрязани и липсват около 2 метра от тях. Образувано е досъдебно производство.

Задържаните са са 4 лица от град Варна - мъже на 33 г., 23 г 36 г и 16-годишен, както и 37-годишен мъж от град Камено. При задържането им в колата им са открити още режещи инструменти и лост тип „Кози крак", припомнят от полицията.