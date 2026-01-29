Български военен контингент бе изпратен тържествено за участие в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово

Тържествен ритуал по изпращане на военно формирование от Въоръжените сили на Република България за участие в многонационалния батальон на Регионално командване „Запад" от състава на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово се състоя днес, 29 януари, в Плевен в присъствието на представители на политическото и на военното ръководство на Министерството на отбраната, представители на местната и на държавната власт, съобщиха от пресцентъра на министерството.

„Участието в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово е високоотговорна задача със значение за мира и сигурността в региона на Западните Балкани. Това е задача в директна подкрепа на нашия интерес, на международния мир и сигурност", каза в своето приветствие заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев. Той поздрави военнослужещите от името на министъра на отбраната и подчерта, че България е надежден и отговорен член на НАТО и ЕС, нашите военни контингенти неотклонно демонстрират директен принос към опазване сигурността и мира в региона и в Европа.

„Имате пълна подкрепа на политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната. Уверени сме, че имате необходимите способности, знания, умения и дисциплина да изпълнявате поставените задачи.", категоричен бе заместник-министър Илиев. Той пожела на военнослужещите „На добър час" и връчи икона на Св. Георги Победоносец на подполковник Дончо Игнатов, началник на Щаба на Регионално командване „Запад".

„В КФОР участват 33 държави, а България е сред първите 10 по принос към мисията с личен състав и изпълнявани задачи. Всеки един контингент през последните 26 години повишава авторитета на страната ни. Ние, българските военнослужещи, доказваме професионализма си, спазвайки стриктно правилата за използване на сила и стандартните оперативни процедури. Работим за повишаването на оперативната съвместимост със съюзниците, с които сме рамо до рамо в тази мисия". С тези думи заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев се обърна към военнослужещите от контингента.

„В Косово вие ще представлявате не само Пето бригадно командване. Вие ще сте лицето на Българската армия. Използвайте това време да усъвършенствате способностите си, да надграждате уменията и качествата, които ще ви носят самочувствие и увереност на подготвени военнослужещи за изпълнение на специфични задачи в сложна обстановка. Желая ви успех през следващите месеци в Косово. Ние, вашите командири, ще очакваме всички вас обратно у дома", каза заместник-началникът на отбраната.

Заместник-командирът на Съвместното командване на силите флотилен адмирал Галин Манев връчи на подполковник Дончо Игнатов сертификат за готовност на военния контингент за участие в мисията на НАТО в Косово.

На тържественото изпращане на контингента присъства и командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.