ЦГМ: Цените на синята и зелената зона няма да се вдигнат от утре

Цените на синята и зелената зона за паркиране в София няма да се вдигнат от утре въпреки решението на съда, с което се обезсили предварителното изпълнение на промените в наредбата. Това става ясно от позиция на Центъра за градска мобилност.

"Център за градска мобилност" ЕАД ще изчака необходимите юридически процедури, както и нужната в тази посока позиция на Столичен общински съвет, преди да пристъпи към прилагането на приетата през ноември от общинския съвет наредба. Прилагането на разпоредбите в нея изискват и техническо време", посочват от ЦГМ.

Оттам подчертават, че ще информират своевременно своите клиенти при промени в цените и реда за платеното паркиране в столицата.