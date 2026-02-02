ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изплащат пенсиите за февруари между 9-о и 20-о чис...

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22186569 www.24chasa.bg

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ съобщава междинен преглед на значимите проблеми advertorial icon

1828

В управлението на водите в Западнобеломорски район за Басейново управление 

е публикуван за консултации  на основание чл.168б, ал.1, т.2, и ал.3 и чл.168в, ал.1 от Закона за водите на интернет страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и на Министерство на околната среда и водите:

Срокът за консултации е до 02.08.2026 г.

Становища и предложения в срока за консултации могат да бъдат изпращани  на адрес:

 Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

гр. Благоевград, 2700, бул. „Свети Димитър Солунски“ № 66, п.к 441 или на e-mail: [email protected]

Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., Приоритет 1 „Води“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16FFPR002-1.004 „Подкрепа за актуализирането на ПУРБ - оценки, набиране на данни и др. за ПУРБ 2028-2033 г.“

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)