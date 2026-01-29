Администрацията няма да взема решения в условията на внушения, спекулации и свободни интерпретации по темата, а само на базата на закона и правомощията си, се казва в отговора на кмета проф. Христо Христов

По проекта за минералната вода в Мараш се работи усилено. Проектът трябва да се разглежда комплексно, към него са насочени ресурси и се работи активно. Това да стигнеш до Народното събрание със законопроект за изменение на Закона за водите нищо ли е, попита реторично кметът на община Шумен проф. Христо Христов общински съветници относно тяхно питане за напредъка на проекта за минералния извор в с. Мараш.

Кметът визира в изказването си измененията на Закона за водите, които са на етап първо четене в Народното събрание, като внасянето им през м. ноември 2025 г. е по негова инициатива съвместно с НСОРБ и в диалог с МОСВ и МРРБ. По същество измененията касаят удължаването с 25 години на срока за управление (безвъзмездно) от общините на минералните извори, предоставени им от държавата.

В отговора на администрацията на питането на съветниците се казва, че това удължаване на срока би насърчило инвестиционния интерес към този и други подобни проекти. Към момента минералният извор в Мараш е предоставен за управление на Община Шумен с решение на министъра на МОСВ от м. март 2011 г. и са изминали 15 години от 25-годишния срок по закон. Оставащите 10 години са твърде къс срок за инвеститорите, поради което те нямат интерес да правят вложения.

Община Шумен управлява находището, но то е изключителна държавна собственост, а не общинска. Кметът няма никакви правомощия да предоставя еднолично концесия на минералната вода, а за инвестиционните намерения има специален законов ред, се уточнява в отговора от кмета, като се добавя, че намерения на инвеститори и концесии преминават през решения на собственика и съответния общински съвет.

Дали проектът ще се реализира в един или друг вариант зависи от интереса на гражданите и на жителите на с. Мараш, както и от търга, който ще обявим, когато има условия за това. Разбира се, че който го спечели, той ще е избраният инвеститор. Няма как да го дадем на който поиска. Това ще се реши от вас в Общинския съвет, каза кметът и напомни, че мандатът още не е изтекъл.

В отговора се обясняват ясно и законовите норми относно изискването да има или да няма пречиствателна станция, което се обуславя от това дали използваната минерална вода се превръща в отпадна в съответните емисионни норми и дали се зауства във воден обект, съгласно закона.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов уточнява в отговора си също, че администрацията няма да взема решения под натиска на внушения, спекулации и свободни интерпретации по темата, а само на базата на закона и правомощията си при спазване на принципите на прозрачност и отчетност.