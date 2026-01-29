Общинският съвет в Русе одобри нови цени за паркиране от 1 февруари 2026 г.

С два евроцента се намалява престоят за час в подземните паркинги, а в платените зони се вдига с 3 евроцента

Общинският съвет на Русе прие на днешната си сесия актуализирани цени за ползване на зоните за платено паркиране и на подземните паркинги в града. Те влизат в сила от 1 февруари 2026 г. Основните причини за промяната в тарифите са техническата адаптация на паркоматите към еврото, повишените оперативни разходи и инвестиции в инфраструктура на града. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

При престой в подземните паркинги на Доходното здание и на зала „Арена" гражданите досега заплащаха на час по 2 лв. или 1,02 евро. С решението на Общинския съвет цената се променя на 1 евро за час, а за денонощие – от 16 лв. става 8 евро. Целта е да се насърчи използването на подземните съоръжения и да се облекчи натискът върху паркоместата в централните градски части.

В зоните за платено паркиране досега един час струваше 1,50 лв. или 0,77 евро, а от 1 февруари ще бъде 0,80 евро. Всеки следващ започнат час ще се заплаща по 0,80 евро.

Актуализацията отчита техническите възможности на паркоматите, които работят с максимум 5 номинала, както и увеличените експлоатационни разходи през 2025 г., които надхвърлят нивата от 2024 г. с над 15%. Регистрирано е поскъпването на електроенергията, горивото, ремонтите и поддръжката на паркоматите, които са 17 в града. Предстоят инвестиции в нови 4 паркомата, в бодикамери и камери за видеонаблюдение, софтуерни системи и основен ремонт на наказателния паркинг на ул. "Котовск".

Към момента Община Русе оперира с над 900 платени места, като интересът към тях постоянно расте. Поради това непрекъснато се изграждат още зони с допълнителни паркомати. Община Русе продължава работата по разширяване на зоните и подобряване на качеството на услугата чрез внедряване на съвременни софтуерни решения и нова техника.