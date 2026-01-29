Жена подаде сигнал, че е пребита в село Горно Павликене, насилникът избягал

Жена на 33 години е сигнализирала за нанесен ѝ побой от 30-годишния ѝ приятел в ловешкото село Горно Павликене, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.
Сигналът е получен в Районното управление вчера. Незабавно към адреса са изпратени полицейски служители. Докато те пристигнат на мястото, мъжът вече е напуснал имота.
По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.
Ден по-рано за домашно насилие над родителите си беше задържан 36-годишен мъж в тетевенското село Голям извор.