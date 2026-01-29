ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички обичат Мики Рурк, който мрази света

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22186819 www.24chasa.bg

Жена подаде сигнал, че е пребита в село Горно Павликене, насилникът избягал

2804
Юмрук СНИМКА: Архив

Жена на 33 години е сигнализирала за нанесен ѝ побой от 30-годишния ѝ приятел в ловешкото село Горно Павликене, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Сигналът е получен в Районното управление вчера. Незабавно към адреса са изпратени полицейски служители. Докато те пристигнат на мястото, мъжът вече е напуснал имота.

По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.

Ден по-рано за домашно насилие над родителите си беше задържан 36-годишен мъж в тетевенското село Голям извор.

Юмрук СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание