ИТН: Ще получим помощ от ЕК като страните със сухопътни граници с Русия

Обещание България да бъде третирана като страните, които имат сухопътна граница с Русия и да получи съответната подкрепа от ЕС видяха от ИТН в писмо от шефката на комисията Урсула фон дер Лайен. В декларация от името на парламентарната група Димитър Гърдев отчете, че това е постигнато благодарение на приетата преди време декларация на Народното събрание относно кохезионната политика на ЕК.

"Пристигна отговор от кабинета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайън, с което отчита положително предложението на Народното събрание за равно третиране на българските региони на Черно море, заедно с другите страни, гранични по сухопътна граница с Русия - Украйна и Беларус и източните граници на Съюза. В този контекст ще бъде предоставено всеобхватна и съгласувана подкрепа на държавите, членки и регионите, които са пряко или косвено засегнете от негативните последици от войната в Украйна", обяви депутатът, който е и шеф на комисията по европейските въпроси и контрол на еврофондовете в НС.

И се похвали, че точно по предложение на ИТН мнозинството в парламента прие декларация, в която се изтъква, че черноморският регион е изложен на нарастващи рискове пред сигурността, екологически последствия в резултат на войната в Украйна, които имат пряк и значителен ефект върху източните региони на България.

"Въпреки че не граничим сухопътно с изброените държави, търпим абсолютно всички негативни последствия на санкционните режими. Бяха направени зърнени коридори, нашите зърнопроизводители бяха подложени на украински дъмпинг. Имаше огромна бежанска вълна - над 180 хиляди украински бежанци минаха през България", каза депутатът. Припомни и за "падащите дронове" и танкера, който трябваше да бъде евакуиран от нашата акватория.

"Посочихме тези въпроси и настояхме в предстоящите законодателни и програмни документи на ЕС Черноморският регион да бъде равно третиран с другите региони по източната граница на Съюза и да получи същото внимание и финансова подкрепа", върна се той назад към писмата, които НС пусна до ЕК, ЕП и Съвета на ЕС.

"С получения отговор, ние успяхме заедно да получим заслужена оценка България и да покажем, че когато сме единни, когато имаме общо становище по важна външнополитическа тема, получаваме разбиране и успех. Кохезионната политика остава в фокуса на вниманието на българската външна политика относно новата многогодишна финансова рамка, която започва на едното активно обсъждане тази година", заяви още Гърдев.