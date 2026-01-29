Купуваме нови противокорабни ракети, страната не се е отказала и от български дронове

128 депутати дадоха зелена светлина на идеята България да си закупи нови брегови противокорабни ракетни комплекси, както и мултифункционална система за обмен на информация. 35 бяха против (Възраждане и Величие), а 9 от МЕЧ се въздържаха.

Стойността на офертата по двата договора е над 205 млн. долара, а срокът на офертата е до края на февруари т.г., стана ясно от обясненията на военния министър в оставка Атанас Запрянов.

"Наложително е да бъде направено (обновяването на техниката - б.е.) , защото България разполагаше с два брегови комплекса от различен тип – единият вече е бракуван, вторият е от съветско време и към 2029-2030 г. трябва да бъде снет от въоръжение, посочи министърът в оставка. С реализацията на проекта и основните доставки ще има непрекъсваемост на процеса - снемане на старото оборудване със застъпване на дежурство на нова противокорабна система по западен образец", каза министърът.

"Възраждане" атакуваха предложението като настояха, че ни очакват кървави времена и атаки от рояци дронове, за което е нужна и съответната актуална и действаща техника.

Министърът обаче обясни, че има друга програма и друг проект, в който е включена доставка на дронове. Правителството залага поръчките за дроновете за ВВС и сухопътните войски да бъдат възложени на български фирми, с които сме в контакт, допълни Запрянов.

България и Италия съвместно ще използват военната база край ямболското село Кабиле по подобие на българо-американско съоръжение на учебния полигон „Ново село". Това приеха окончателно народните представители днес -131 депутати гласуваха "за", 38 бяха "против" (31 от "Възраждане", 6 от "Величие" и един от ПП-ДБ). МЕЧ се въздържаха.

В новата база ще бъде настанена разположената в България многонационална бойна група на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), като капацитетът й предвижда тя да поеме бригада и дори цяла дивизия.

Военният министър в оставка Атанас Запрянов обясни, че България ще има отношение по електрозахранването и захранването с вода за питейни нужди за временното разполагане, а останалите съоръжения ще изграждат италианците.

Реален дебат почти нямаше, от "Възраждане" обаче категорично се обявиха против, оплакаха се, че няма допитване до местното населени, както и че това не гарантира националната сигурност, а напротив - застрашава я. Те се противопоставиха и твърденията на управляващото мнозинство, че изграждането на новата база ще доведе до икономически инвестиции - "дори водата ще си я носят".

Изграждането на базата на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле" е част от ангажиментите на България като член на НАТО.

Затова и Атанас Славов заяви категоричната подкрепа на групата на ПП-ДБ. Според него изграждането на базата е ключово за националната сигурност, освен това е "добър начин да България да използва солидарността на своите западни партньори". Той натърти, че България по-близо до Русия от Италия и че трябва да се противодейства на агресията на Москва.

На въпрос дали има забавяне в проекта министър Запрянов призна, че има такова - в определен период българската държава се е опитала да бъде рамкова държава на военната група и да осигури бойна група и инфраструктура, след което се видяло, че България няма нито инфраструктура, нито военни способности, с които да се идентифицира по изискванията на НАТО. Това вътрешно-политическо люшкане тогава как да бъде ситуирана групата и какви да бъдат задълженията ни доведе до това забавяне, допълни министърът в оставка. По споразумението се работи от около една година, добави Запрянов. И подчерта, че споразумението е приемливо и за българската, и за италианската страна. След като споразумението бъде ратифицирано, ще се изготвят технически споразумения, в които ще бъдат отразени сроковете и разходите.