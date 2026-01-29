ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички обичат Мики Рурк, който мрази света

Откриха злато за над 150 хиляди евро в турски автобус на Капитан Андреево

3056
ГКПП "Капитан Андреево". СНИМКА: Агенция Митници

Близо 1 кг златни изделия, укрити от двама пътници, задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от агенция "Митници". 

На 27.01.2026 г., около 21:30 часа, на пункта пристига автобус с турска регистрация. В превозното средство, управлявано от турски шофьор, пътували 10 пътници от Турция през България за Косово. След анализ на риска автобусът е селектиран за щателна митническа проверка. При личен преглед на двама от пътниците – граждани на Косово, във вътрешните джобове на единия мъж са открити 622.80 грама бижутерийни изделия, пръстени, колиета, медальони, обици, гривни, а в якето на другия – 289 грама. Според направената от вещото лице експертиза откритите накити, са от 21- каратово злато с общо тегло 911.80 грама на стойност 152 270.60 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.

