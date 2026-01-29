ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички обичат Мики Рурк, който мрази света

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22187129 www.24chasa.bg

Пиян шофьор засече няколко автомобила в Карлово, отказал дрегер и се репчил на полицаи

24 часа Пловдив онлайн

1084
Районното управление в Карлово

Друг водач избегнал катастрофа с него, проследил го и сигнализирал органите на реда

62-годишен шофьор се озова в ареста на Районното управление в Карлово за хулиганство, съобщиха от полицията.

В петък следобед служителите на реда в подбалканския град реагирали незабавно на сигнал за лек автомобил "Фиат", който бил забелязан да преминава с криволичене по ул. "Александър Стамболийски", засичайки на няколко пъти движението на други моторни превозни средства. Единият от потърпевшите шофьори, който успял да избегне произшествие, последвал колата и при спирането й пред адрес в града позвънил в полицията.

На място униформените установили, че зад волана бил 62-годишен местен жител, във видимо нетрезво състояние. Той отказал да бъде тестван с дрегер, както и да даде проба за медицинско изследване, а по време на проверката се държал агресивно с полицаите.

Отведен е за едно денонощие в районното управление. Образувано е бързо производство и с постановление на наблюдаващ прокурор на мъжа е повдигнато обвинение. От прокуратурата посочиха, че той е привлечен към наказателна отговорност за извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Действията по разследването продължават.

Районното управление в Карлово

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание