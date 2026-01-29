Обвиниха мъж, пребил жена си в Кюстендил

Досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие се води под ръководството на Районна прокуратура – Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

На 28 януари 2026 г. в жилище в град Кюстендил спрямо 38-годишната Б.Т. е било упражнено физическо насилие чрез нанасяне на удари по тялото, вследствие на което жената е паднала и е получила фрактура на ръката. В резултат на извършените действия по разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на 49-годишния М.К., с когото пострадалата живее на съпружески начала и има дете.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои в съда да бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия М.К., допълват от пресцентъра на Апелативната прокуратура, цитирани от БТА.

По-рано през деня от Областната дирекция на МВР – Кюстендил съобщиха, че в Районното управление в града е образувано досъдебно производство за упражнено домашно насилие, както и че 49-годишен мъж е задържан с полицейска заповед за причиняване на лека телесна повреда на партньорката си.