Съдът в Гълъбово наложи домашен арест на 21-годишна за телефонни измами

Районният съд в Гълъбово наложи втората по тежест мярка за неотклонение „домашен арест" и електронно наблюдение на 21-годишна жена, обвинена за извършена измама по схема „Съдействие на полицията". Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Оттам посочиха, че обвиняемата е привлечена към наказателна отговорност за това, че на 24 януари т.г. в Гълъбово е участвала в измама на възрастна жена. Пострадалата е предала по схемата „съдействие на полицията" 21 645,42 лева /респ. 11067,13 евро/.

Съдът е приел, че от данните по делото може да се направи обосновано предположение, че М. Ж. е извършила престъплението, за което ѝ е повдигнато обвинение. В съдебно заседание самата тя не е отрекла, че е извършила деянието и е изразила съжаление. В хода на разследването е върнала парите на възрастната жена.

След като получила парите от потърпевшата, обвиняемата по указания на ръководещ я непознат мъж ги оставила на определено от него място, съобщава БТА.

За това престъплението, по което са повдигнати обвинения на М.Ж. законът предвижда наказание „лишаване от свобода" от една до шест години. А обвиняемата към момента е неосъждана.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване или протестиране.

