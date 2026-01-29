Торби с животинска тор са изхвърлени на пътя София - Бургас

Около 10 торби с животинска тор са били изхвърлени на Републиканския път I-6 София - Бургас между Карлово и село Васил Левски, потвърди кметът на Карлово Емил Кабаиванов. Той посочи, че е била направена проверка, при която е установено, че отпадъците се намират на около 70 см от пътното платно, а на мястото е имало и труп на куче. Кабаиванов заяви, че е изпратен писмен сигнал до Агенция "Пътна инфраструктура", за да бъде извършено почистване.

В участъка няма камери, поради което няма как да се установи кой е нарушителят. За момента няма снимки или сигнали от хора, които да са видели кой е изхвърлил торбите с животински тор, допълни още кметът на Карлово пред БТА.