Росен Плевнелиев: Все повече се убеждавам, че не трябва да има служебно правителство като институция

„Все повече се убеждавам, че служебното правителство не би следвало да го има изобщо като институция. Правителството, което управлява и е изгубило доверието на гражданите, трябва да си изпие горчивата чаша."

Това каза Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012-2017 г., в предаването на Цветанка Ризова по Би Ти Ви.

„Много е жалко, когато политиците се замерят с всякакви твърдения за манипулация на изборите. Те трябва да се правят от една професионална администрация. Законът да не се променя повече", коментира Плевнелиев.

Въпреки всичко той очаква честни избори, защото вярва, че изборите в България в голямата си степен са честни.

„Просто политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипулират хората в обратната посока", смята Росен Плевнелиев.

Той също така не приема, че изборните ни правила са толкова лоши, нито изборната ни администрация.

„Крайно време е нашите политици да се уговорят как ще се правят изборите и малко по-малко да политизират нещо, което е свързано с работата на една професионална администрация", каза той.

Според него Румен Радев е „абдикирал" от отговорността си на държавен глава и с това е нанесъл голям удар по демокрацията ни.

„Той ще остане в историята като първия български държавен глава, доброволно абдикирал от това да бъде президент на България", каза Росен Плевнелиев.

„На един президент не му отива, след като е бил президент на всички българи, да слезе на политическия терен и да се бори за властта. Президентът е морален компас на нацията и служи на целия народ. Радев ще се бори и може да вземе властта, зависи от хората", коментира още той.

За Плевнелиев 2026-а ще е годината, в която може да се промени съдбата на България, най-малкото защото Тръмп има точно тази година, за да довърши това, което е решил да направи.

„Най-големият кошмар за мен е, че той разсъждава в категорията на велики сили и свери на влияние. Това означава, недай си боже, Тръмп да не реши да се съберат заедно с президентите на Китай и на Русия и да разпределят свери на влияние. Това го видяхме веднага след Втората световна война и тогава България не си беше написала домашното. Беше в менюто, осъдена на 45 години комунистическа диктатура", коментира още Плевнелиев.

„ЕС трябва да се събуди от „бурята Тръмп" и да намери себе си в този свят, който ни връща в 19. век, когато велики сили разпределяха свери на влияние", допълни той.