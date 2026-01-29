ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕС включи Русия в списъка на високорисковите държа...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22187638 www.24chasa.bg

В "Аспарухово" искат да издигнат паметник на седемте коня, загинали при пожар

Надежда Алексиева

[email protected]

1224
Снимка: "Фейсбук"/Конна база "Фанагория".

Част от екипа на селище "Фанагория", техни последователи и посетители се обединиха около идеята да бъде издигнат паметник на седемте коня, които загинаха в огнената стихия, която изпепели конюшните във варненския кв. "Аспарухово".

Днес е направена важната крачка - входиране на предложението в деловодството на Община Варна.

Не за показност. Не за шум. А за да има място, където да се спираме, да помним и да не забравяме какви бяха те и какво ни дадоха. Тези седем живота оставиха следа - в нас, в мястото, в сърцата ни. Паметникът няма да върне никого. Но ще пази паметта жива. И понякога това е единственото, което можем и сме длъжни да направим.

Така съобщава за инициативата в социалните мрежи Дилян Григоров.

Избухналият на 20 януари пожар отне живота на седем коня - Алцек, Ел Семир, Касиопея, Косара, Тайна, Динго Стар и Гард

Четири - Звездана, Амигос, Златист, Мон Амур, бяха спасени от техния треньор Петко Тишев, като самият той едва не губи живота си след като припада, блъснат от един от тях.

Впоследствие четири бездомни кучета го спасяват като лаят силно и го ближат по лицето.

Снимка: "Фейсбук"/Конна база "Фанагория".
Снимка: "Фейсбук"/Конна база "Фанагория".
Снимка: "Фейсбук"/Конна база "Фанагория".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание