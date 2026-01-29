В "Аспарухово" искат да издигнат паметник на седемте коня, загинали при пожар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Част от екипа на селище "Фанагория", техни последователи и посетители се обединиха около идеята да бъде издигнат паметник на седемте коня, които загинаха в огнената стихия, която изпепели конюшните във варненския кв. "Аспарухово".

Днес е направена важната крачка - входиране на предложението в деловодството на Община Варна.

Не за показност. Не за шум. А за да има място, където да се спираме, да помним и да не забравяме какви бяха те и какво ни дадоха. Тези седем живота оставиха следа - в нас, в мястото, в сърцата ни. Паметникът няма да върне никого. Но ще пази паметта жива. И понякога това е единственото, което можем и сме длъжни да направим.

Така съобщава за инициативата в социалните мрежи Дилян Григоров.

Избухналият на 20 януари пожар отне живота на седем коня - Алцек, Ел Семир, Касиопея, Косара, Тайна, Динго Стар и Гард

Четири - Звездана, Амигос, Златист, Мон Амур, бяха спасени от техния треньор Петко Тишев, като самият той едва не губи живота си след като припада, блъснат от един от тях.

Впоследствие четири бездомни кучета го спасяват като лаят силно и го ближат по лицето.