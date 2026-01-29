Атанас Зафиров: Няма да подам оставка, но няма и да бъда в листите за изборите

Всеки, който се занимава с политика, трябва да притежава умението да отличава фактите от внушенията. По темата БСП последните седмици се говориха много неистини и лични мнения, е добре да се кажат фактите. Ние сложихме държавния интерес над тясно партийния. Вярвахме, че може да стане ясно, че това, което правим за държавата, позитивите ще са много повече от негативите. Когато даваме тежки квалификация, трябва да се знае, че става дума 10-11-месечно управление. Когато държим ясна сметка какво постигнахме в това управление, може да дадем оценка. За участието ни в управлението давам добра и трезва оценка на БСП. Това коментира в предаването "Още от деня" по БНТ вицепремиерът в оставка и председател на БСП Атанас Зафиров.

Той обясни, че немалка част от критиките към него са от хора, които "консумираха с удоволствие управлението". Учудва ме поведението на мои другари, които осъзнаваха отговорността на БСП, а сега дават подобни квалификации, обясни Зафиров.

Той уточни, че за първи път БСП по време на дебата за бюджета е имала пълна подкрепа на синдикатите. Търсих съюзници в дебатите, за да бъдем социални стожери. Познавам политика Пеевски, човека, бизнесмена не го познавам, каза още Зафиров за срещите си с него.

"Няма по-демократична партия от нашата и по-демократичен председател от мен. Може би това беше моята грешка. Опитвам се да бъда обединител, председател, който ще събере счупеното".

На въпроса дали ще подаде оставка като председател на БСП Атанас Зафиров каза: Поставих на разглеждане оставката си в изпълнителното бюро още първия ден. Тогава категорично гласуваха да не подавам оставка в тази нелека ситуация. предсрочни парламентарни избори и неясна политическа обстановка. След това беше прието решение на националния съвет да се свика конгрес, което има една точка - смяна на председателя. Тук прозират други намерения. Няма да подам оставка, защото това ще е предателство към хората, с които искаме да изправим БСП на крака, да дадем самочувствие на партията, че може да управлява. Виждам опасни тенденции. Това ще бъде груба предателска грешка. БСП ще бъде вкарана в коловоз, от който десетки години няма да излезе".

Не, оставка аз няма да подам, категоричен беше лидерът на партията. Той обясни, че не е против конгреса. Спорът бил дали да бъде преди изборите или веднага след изборите.

Отдавна съм в политиката, за да давам път на емоции и да разсъждавам за предателство. Имам приятели и в политиката, и в живота, които никога няма да ме предадат, каза още премиерът в оставка и допълни, че няма да участва в следващите парламентарни листи. "Да извадим млади хора, които не са били досега в парламента. Да отворим листите за хора, които не са били ангажирани с държавното. Готов съм да се отдам на работа със структурите. БСП-Обединена левица ще бъде парламентарна партия", каза още Зафиров.

"Румен Радев е президентът, който избирателите наричат нашия президент. Да видим какъв е характерът на неговия проект и е нормално да търсим допирателни точки. Но сега ще е опонент на БСП", завърши Зафиров.