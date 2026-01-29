Северномакедонец пребил оценител на недвижими имоти в Благоевград, защото хранил чуждо куче. Това твърди Виктор Рашев, който е и бивш банкер.

Агресорът бил собственик на незаконен кокошарник край пътеката и го е нападнал, защото давал гранули на едно от кучетата му.

„Искаше да ме убие! Нападна ме без повод и без да го провокирам по какъвто и да е начин. Молех го да спре, да не ме удря в лицето, защото съм опериран, извинявах му се, но той не спираше да ме налага с юмруци и ритници, повтаряйки: „Са ше те убия! Са ше те убия!", разказа Виктор Рашев пред вестник „Струма".

Екшънът се разиграл миналата сряда към 20,10 часа.

„По това време всеки ден разхождам кучето си в района. Явно ме е видял, че тръгвам по пътеката, и ме е последвал целенасочено. Пресрещна ме при кокошарниците си и ми викна: „Що правиш тука?! Я ти казах тука да не одиш!".

"Бях оставил шепа гранули на едно от кучетата му, извиних му се и се обърнах, за да продължа по пътеката, но тежък удар в тила ме повали на земята. Паднал съм в храстите, той продължи да ме удря с юмруци по лицето и да ме блъска с колената си.

Когато дойдох на себе си, видях да държи едната си ръка в пазвата, а в другата телефон, явно говореше с жена си, защото след малко ядосано викна: „Я, она те спаси!", и тръгна назад по пътеката.

Аз не знаех къде се намирам от болка. Успях да се изправя някак, тръгнах да търся кучето си, как се появи то не помня, и поехме обратно. Обадих се на брат ми, той е адвокат и ми каза веднага да звъня на тел. 112.

Обясних какво се е случило и ми казаха да отида в Първо районно управление. Закара ме брат ми. Беше ми много лошо, „цялото ми лице беше в кръв, едното ми око беше много зле, после посиня, но главоболието от удара в тила продължава седми ден и често губя равновесие", разказа за ужаса от преживяното бившият банкер.

Обвиненият е северномакедонски гражданин, женен за благоевградчанка. Полицаят, който го довел, подал на Рашев да подпише лист с декларация , че не е трябвало да напада агресора си.

„Ама аз съм битият!", казах и още тогава ми просветна, че нещо не е съвсем наред. После разбрах, че баджанакът на нападателя е полицай и явно с колегите му са впрегнали усилия да го спасяват", коментира пострадалият.

Преди да го прибере у дома, брат му го завел в Спешен център заради силните болки в главата. „Не съм мигнал цяла нощ.

На другия ден си извадих медицинско свидетелство. Д-р Аврамов констатира сътресение на мозъка и ме предупреди, че най-вероятно ще имам вторични кризи, което се случва.

Няколко дни след побоя ми звънна полицай Ичков да отида на разпит в 16.30 ч. в стая 206. Заради неотложен ангажимент брат ми не можа да дойде с мен, не трябваше да ходя сам, но това го разбрах впоследствие.

В стаята бяха трима полицаи, двама от тях първо се опитаха да ме убедят, че нанесеният ми побой е лека телесна повреда и не е трябвало изобщо да се жаля, обвиниха ме, че съм влязъл в чужда собственост – кокошарника, и накрая ме обвиниха, че съм бил откраднал кучето на нападателя си!

Притискаха ме да се откажа от показанията си, директно ми го казаха, търсеха ми съдебната експертиза и агресивно настояваха да забравя за побоя – каквото било, било. Имах адско главоболие, отказах да си оттегля жалбата и си тръгнах. Този човек е силно агресивен, в района се разхождат много хора с кучетата си и утре може да пострада друг", коментира Виктор Рашев.