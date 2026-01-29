Васил Терзиев: Няма да вдигнем цените за паркиране от утре

Върховният административен съд се произнесе по част от решенията, свързани с реформата в паркирането в София. В тази връзка кметът на Столична община Васил Терзиев заяви, че решението не води до незабавни промени в режима или цените на зоните за паркиране.

„Дефакто решението не означава, че от утре или в следващите седмици ще има промяна. Предстои сериозна подготовка – както организационна, така и информационна. Центърът за градска мобилност има работа по въвеждането на всяка промяна и няма да се действа прибързано", подчерта Терзиев.

Кметът беше категоричен, че ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето, след ясна комуникация и информиране на гражданите.

„Не искаме никой да бъде изненадан – независимо в каква посока се тръгне. Ще има информационна кампания и време за подготовка", допълни той.

Васил Терзиев обърна внимание и на втората, по-съществена част от реформата, която все още е предмет на съдебно разглеждане – докладът, който регламентира как средствата от паркирането се разпределят между Центъра за градска мобилност, Столична община и районите.

„Истинската реформа в паркирането не е в увеличаване на цени или разширяване на обхвата. Истинската реформа е в това всеки район, в който има или се въвежда зона, реално да вижда как средата се подобрява благодарение на средствата от паркирането – повече тротоари, по-добра поддръжка, междублокови пространства, по-добро осветление. Без тази част това не е реформа", заяви кметът.

Терзиев подчерта, че именно тази част от промените ще определи дали реформата ще има смисъл за хората в кварталите.

„Ще наблюдавам с голям интерес как съдът ще се произнесе по същество по тази, по-важна част от опитите ни да реформираме зонирането и паркирането в София. Защото именно тя носи реалната промяна за гражданите", каза още той.

Столична община ще продължи да информира публично за всяка следваща стъпка и подчертава, че спокойствието и предвидимостта за гражданите са водещ приоритет.