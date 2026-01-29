ДБ към Промяната: Няма да преговаряме, докато има ултиматум

"Трябва да се явим заедно на изборите, за да дадем представителство на хората от протестите, обаче с ултиматума на "Продължаваме Промяната" за листите, преговори са невъзможни." Това каза Надежда Йорданова от ДБ в "Лице в лице" по БТВ.

Преди дни Националният съвет на ПП излезе с решение за явяване на изборите в коалиция с "Демократична България" и сложи срок за сключване на споразумение 31 януари. Условие за коалиционно явяване на изборите заедно обаче е "недопускане на издигане на кандидати, вече изключени от някои от партиите". Това означава, че Явор Божанков и Даниел Лорер нямат място в общите листи.

"Румен Радев не променя нашите проевропейските приоритети и битката с корупцията. Ако желае да разговаряме, трябва да се съгласи с тези две условия. Ние не можем да приемем за пример Русия, Китай или Стратегията за национална сигурност на САЩ", отговори Йорданова дали ще се работят с ПП-ДБ.

От ДБ са против закриването на Комисията за противодействие на корупцията, заради функциите за проверка на имуществените декларации на лица на високи длъжности, които бяха делегирани на Сметната палата. Според тях тези функции не са присъщи за Сметната палата, а и в нея няма да подлежат на одит. "Разследванията за антикорупционните престъпления се връщат в Националната следствена служба, водена от Сарафов, незаконен и.ф. Главен прокурор.", заяви Надежда Йорданова.

За ДБ е неприемливо предложението за намаляване на избирателните секции на 20 в държави, извън ЕС. "ИТН гласуваха законопроекта, понеже избирателите в чужбина изтеглиха доверието си към тях. А гласуващите в Турция не подкрепиха ДПС - Ново начало на предните избори, затрова сега ги наказват.", заяви Йорданова и допълни: "Денят, в който законопроекът на "Възраждане" бе придвижен, партията получи от Министерски съвет сграда на пл. "Славейков" за безплатно ползване за 10 години.