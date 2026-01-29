Отнемат буса на 63-годишния, хванат да шофира с над 2 промила в Асеновград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отнемат в полза на държавата микробуса "Ситроен" на 63-годишния водач, засечен да шофира много пиян в Асеновград. Също така мъжът се е разминал с условна присъда от шест месеца с изпитателен срок от три години.

На 16 януари около 20,10 часа шофьорът бил спрян за полицейска проверка в града. Направеният на място тест с дрегер отчел 2,17 промила алкохол. Последвалата химическа експертиза от 19 януари потвърдила резултата.

Пред Районния съд в Асеновград 63-годишният водач признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата. Освен че губи микробуса си и получава условна присъда, той ще трябва да заплати и разноските по делото, които са на стойност 142 евро.