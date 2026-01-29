ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шеф на фирма за кредити арестуван в София, заплашвал жена си

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Шеф на фирма за бързи кредити е бил задържан в София. Арестуваният е Светлин Събев.

Той е бил задържан след сигнал за заплахи към неговата съпруга. Очаква се утре да стане ясно дали ще му бъде повдигнато обвинение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

