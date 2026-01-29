Съдии, прокурори, полицаи и журналисти също били клиенти на салона с изтекли в мрежата голи снимки (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Прокуратурата и МВР проверяват, центърът е затворен, а в Бургас стотици жени живеят в страх дали някоя от тях не е следващата жертва

Стотици жени в Бургас от няколко дни тръпнат от страх да не се видят голи в интернет. Притесненията им са провокирани от скандала с лазерно-естетичен център, за който се заговори, че записва клиентите си голи по време на процедурите.

По случая вече има образувана проверка след подаден сигнал до Районната прокуратура от потърпевша. Жената случайно научила, че се върти гола из социалните мрежи, след като нейни близки я разпознали по лицето и се обадили. Кадрите били от 2024 г., но се появили сега. Жената въобще не е подозирала, че докато я разкрасяват, снима камера.

Според сайта "Флагман" собственичката е от Несебър и голи интимни кадри на жена, приличаща на нея, също са попаднали в онлайн пространството.

Те са били публикувани в канал с порнографско съдържание,

за което съдържателката на салона се смята за жертва.

"Това е злонамерена атака, която е насочена към мен", смята собственичката Златина.

В полицията върви проверка по повод подадения в прокуратурата сигнал чрез адвоката на потърпевшата жена.

"Извършваме активни действия по случая", каза говорителката на бургаската полиция Цветелина Рандева. От държавното обвинение също са влезли в козметичния център.

"Прави се проверка доколко това, което жената твърди, че е разпространено като файлове, представлява порнографски материал по смисъла на закона.

Предметът на престъпление е дали има порнографски материали и дали те са разпространени неправомерно", коментира районният прокурор Мария Маркова. Проверява се и дали има други подобни записи с голи клиенти.

Междувременно се разбра, че клиенти на салона са и хора от хайлайфа, полицаи, прокурори, съдии и журналисти. Сред тях има и мъже.

Популярна дама от шоубизнеса също е била заснета от камера в естетичния център, а служителки обяснили, че видеонаблюдението е монтирано, за да предпазва от крадци.

"Кадрите ми бяха изпратени от познати. Така разбрах по най-неприятния начин. Шокът е огромен и ми влияе във всеки аспект от живота. Това е твърде лично. Ние се доверяваме на този салон и очакваме конфиденциалност", разказа потърпевшата, по чийто сигнал е образувана проверката. Видеото, където е записана гола, е било гледано от 50 хиляди души.

Нейният адвокат Росен Динев обясни, че камерите в помещението трябва да са видими, да има обозначителни знаци за тях и администраторът на лични данни да е регистриран по закон.

Според собственичката на салона обаче

на входа на салона има табела за видеонаблюдение

и всеки клиент е подписвал информирано съгласие за камери за сигурност. Не е ясно обаче защо има скрита камера в помещението за процедури, където се налага понякога клиентите да се разсъбличат.

Засега не е известно и как кадрите с голи жени са изтекли в мрежата и дали става въпрос за хакерски пробив в системата за видеонаблюдение. Според българското законодателство заснемането на лица без тяхното съгласие чрез скрита камера е престъпление срещу личната неприкосновеност. Наказателният кодекс предвижда наказание до 1 година затвор или пробация.

Ако се докаже, че видеата са разпространявани с търговска цел или попадат в категорията на порнографските материали, санкциите могат да бъдат значително по-строги. За това една от задачите на проверката ще е дали с голите снимки се е търгувало.

Освен наказателна отговорност

салонът може да отнесе и глоба - до 4% от годишния оборот,

от Комисията за защита на личните данни.

Други жени, които се разпознаят голи във видеа от салона, също могат да заведат граждански искове за обезщетения за претърпени морални щети и публично унижение, обясниха юристи.

Какви записи с голи жени и мъже са изтекли от видеосистемата, не е ясно, но в Бургас предполагат, че има още кадри и се питат коя е следващата жертва. Салонът работи от 10 години, но вече затвори и свали всички свои реклами.