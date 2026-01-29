ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 11 години потвърдиха окончателни присъди на служители на ДАИ, взимали подкупи

Върховният касационен съд потвърди осъдителните присъди за подкуп на петима служители от „Автомобилна администрация" – Хасково Снимка: Pixabay

Върховният касационен съд потвърди осъдителните присъди за подкуп на петима служители от „Автомобилна администрация" – Хасково, които са работили в службата през 2015 г., съобщиха от Апелативния съд в Пловдив.

Става дума за Георги Василев, Даниел Христов, Вихър Василев, Димитър Михайлов и Константин Въжарски. Те са признати за виновни, че през лятото и есента на 2015 г. многократно са искали и получавали подкупи от турски тираджии на стойнаст между 10 и 50 евро на автомагистрала "Марица". Срещу подкупите служителите не извършвали проверки на тахошайбите и документите на водачите.

Подсъдимите са осъдени на пробация за срокове от шест месеца до година и половина, наложени са им глоби между 5000 и 6000 лева и имат забрана да заемат държавна длъжност за две години.

В мотивите си ВКС посочва, че фактите по делото са безспорно доказани. Според съда изводите на Апелативния съд са правилни и се основават на подробен анализ на всички събрани доказателства.

Обвинителният акт е внесен от Окръжната прокуратура в Хасково на 30 март 2017 г., а присъдите на първа инстанция са постановени от Окръжния съд в Хасково на 18 октомври 2024 г.

Темата за корупцията в ДАИ отново стана актуална и през септември, когато се разбра, че служители на агенцията са поискали подкуп от петима британски шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс в София.

Месец по-късно други инспектори бяха заснети на граничния пункт Гюешево – „Деве баир", докато вземат „нещо" от водачи на тежкотоварни камиони, което доведе до прокурорска проверка.

