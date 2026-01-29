В Турция, САЩ, Великобритания ще се гласува само в до 20 секции (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

БСП попречи машините вече да не са само принтери

Броят на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз ще бъде ограничен до 20. Орязването им е провокирано от високата активност в Турция, но ще удари сънародниците ни в САЩ, Великобритания, Канада, Австралия, Молдова и др. В бройката не влизат тези в посолствата и дипломатическите консулства.

Тази промяна в Изборния кодекс бе гласувана на първо четене с подкрепата на 119 депутати - вносителите “Възраждане”, ГЕРБ, ИТН и БСП. Кодексът бе вкаран извънредно в дневния ред в четвъртък, парламентът трябва да приеме окончателните текстове следващата седмица.

Във вота в четвъртък четирима от социалистите се “отцепиха” от общата воля, като Наталия Киселова обясни, че има само “ориентировъчна представа” колко са българите зад граница. ПП-ДБ, АПС, ДПС и “Величие” останаха против, а МЕЧ се въздържаха - подкрепят акцията срещу етническия вот, но не и за останалите страни.

Ограничението не е прецедент - от 2016

до 2021 г. лимитът бе до 35 секции

в държава. Сега никой не обясни защо точно 20.

На последните избори секциите зад граница бяха около 710 в 57 държави без Украйна, Ливан, Израел и Иран. Над 160 бяха местата за гласуване в Турция, във Великобритания и Северна Ирландия имаше 112. В САЩ бяха над 50.

“Възраждане” се отказваме от няколко хиляди гласа, за да не може ДПС да има между 5 и 10 депутати от Турция, обясни Климент Шопов.

Най-остър отпор обаче дойде от ПП-ДБ, които заподозряха, че разпореждането идва от Делян Пеевски - за да спре гласовете за Ахмед Доган. Депутатите от “Ново начало” запазиха пълно мълчание, но гласуваха срещу орязването на секции.

Защо при европейски избори българските граждани от трети страни нямат право на глас, попита Тома Биков от ГЕРБ. И настоя, че сега

няма ограничаване на права, само “изменения от технически характер”

На заден план остана предложението на ПП-ДБ за връщане на машинния протокол и котролното броене на разписки. Надежда Йорданова настоя, че само така ще върнат доверието във вота. А Божидар Божанов поиска обяснение от БСП - зашо само допреди 10 дни са били “за” машинния протокол, а вече не. Социалистите бяха моторът за въвеждане на настоящите машини за гласуване, които вадят протоколи с резултата, но смениха курса към скенерите. Миналата седмица обаче се “цепнаха” и по тях.

Сега само един бе “за”. 10 въздържали се и 6 против от БСП реално спънаха текстовете на ПП- ДБ, подкрепата за които остана от “Възраждане”, АПС, МЕЧ и “Величие” - общо 99 гласа.