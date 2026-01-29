5 пъти "да" май ще чуе Йотова за служебен премиер! (Обзор)

Второто дойде от зам.-омбудсмана Мария Филипова - 15 години работи за "благополучието на хората" и затова е готова да поеме важния пост

Имам готовност да приема поста, ако президентът прецени. 15 години работя за благополучието на хората.

Така зам.-омбудсманът и бивша шефка на КЗП Мария Филипова обяви, че приема да състави служебен кабинет - второто “да”, което Илияна Йотова чу. То дойде в третия ден от консултациите ѝ с кандидатите от т.нар. домова книга, в който президентът бе поканила обществения защитник и заместничката ѝ. Очаквано при разговорите с ръководството на БНБ в сряда съгласие изрази само подуправителят Андрей Гюров. А категоричен отказ - колегите му Петър Чобанов и Радослав Миленков и директорът Димитър Радев. Както и председателката на НС Рая Назарян, която бе първата поканена още във вторник.

Сега позицията си, че няма да приеме, потвърди и Велислава Делчева, като посочи, че европейски и международни стандарти изискват омбудсманът да остане независим от останалите власти. Велислава Делчева СНИМКА: Йордан Симеонов

Филипова обаче не изказа подобно притеснение. Обясни, че Делчева изпълнява представителните функции и ръководи “изцяло” дейността на институцията, на нея оставила само да я подпомага технически.

Тя ми е делегирала работа, която няма общо с представителство на институцията, разказа Филипова.

Тя бе избрана на поста през лятото и още тогава не отрече, че би станала служебен премиер. Но отговор дължа само на президента, каза тогава юристката.

Така преди финалния ден за консултации с останалите възможни кандидати Йотова има двама съгласили се. Утре тя ще приеме първо шефа на Сметната палата Димитър Главчев, който вече 2 пъти ръководи служебни правителства, после и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Очакванията са и тримата да кажат “да”.

Тогава президентът ще може да избира измежду половината кандидати от домовата книга. Досега това не се е случвало, а през есента на 2024 г. можеше да се стигне и до конституционна криза - повечето длъжности, които след промените в конституцията могат да заемат поста, бяха вакантни. А Румен Радев отказа да назначи тогавашната зам.-шефка на Сметната палата Горица Кожарева заради предложението Калин Стоянов да оглави МВР и така се стигна до втория кабинет на Главчев.