ВАС пусна високите цени за паркиране в София, но ЦГМ още не знае откога (Обзор)

Отмени спряното предварително изпълнение, така наредбата за 1 евро за зелена и 2 за синя зона е в сила със задна дата. Който иска, може да ги жали пак

Новите цени за паркиране, които Столичният общински съвет прие през ноември и трябваше да действат от януари, са в сила. ВАС обезсили като недопустимо определението на административния съд в София, с което беше спряно предварителното изпълнение на промените в наредбата. С тях СОС разшири обхвата и вдигна цените на синята и зелената зона в столицата.

Те са били обжалвани, преди да влязат в сила, заключи върховният съд. Така че ако някой иска, може да ги обжалва пак. Но към момента ВАС е постановил окончателно, че новите цени и обхват на платеното паркиране в София действат със задна дата.

На 13 ноември СОС прие, че час паркиране в синята зона поскъпва двойно - на 2 евро, а в зелената ще е 1 евро. Работното им време става от 9 ч, но синята вече ще действа до 21 ч вечерта.

Винетният стикер за паркиране на живеещи в синя зона стана 150 евро, а за тези в зелена - 100, което също предизвика протести. Повечето хора обаче се възползваха от опцията да си купят за стикери на старите цени.

Освен това зелената зона се разширява на юг, на изток и на север на три вълни - от януари, от юли и от октомври 2026 г. Така поетапно към нея ще се присъединят част от “Студентски град”, “Банишора”, “Редута”, “Гео Милев”, “Изгрев” и “Изток”. Долната част на “Лозенец” пък минава от зелена в синя зона. Като гранична с нея тя се ползваше за по-евтино паркиране от стотици, които имат работа в синята.

Електромобилите вече ще спират безплатно само за 3 часа.

Поставянето на скоба става 30 евро, а за “паяк” ще се дължат 75 евро.

Всичко това беше обжалвано от граждани, атакуваха го и лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски, и Мая Манолова. Омбудсманът призова наредбата да се оттегли.

Тъй като жалбите са подадени преди 5 януари, ВАС приема, че определението на Административния съд - София-град, е валидно, но недопустимо. Към момента на произнасянето на първата инстанция нито един от текстовете не е бил влязъл в сила, за да се спира предварителното му изпълнение. Затова ВАС постановява наредбата да се счита действаща от 05.01.2026 г.

Това обаче не означава, че от утре ще се паркира скъпо, заяви столичният кмет Васил Терзиев.

"Дефакто решението не означава, че от утре или в следващите седмици ще има промяна. Предстои сериозна подготовка – както организационна, така и информационна. Центърът за градска мобилност има работа по въвеждането на всяка промяна и няма да се действа прибързано", обясни той.

Кметът беше категоричен, че ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето, след ясна комуникация и информиране на гражданите.

Подобен отговор в четвъртък дойде и от ЦГМ.

“Център за градска мобилност” ЕАД ще изчака необходимите юридически процедури, както и нужната в тази посока позиция на СОС, преди да пристъпи към прилагането на приетата през ноември от общинския съвет наредба. Прилагането на разпоредбите в нея изискват и техническо време”, посочиха оттам. Обещават да информират “своевременно” своите клиенти при промени в цените и реда за платеното паркиране.

От средата на годината пък отпада хартиеният талон за паркиране, а табелите по улиците ще предлагат QR код или линк с алтернативни канали за плащане.